Es contadora, se inició en el triatlón hace tan sólo tres años y ya hizo podio nacional

Aún con sus buenos resultados, reconoce que, al menos por ahora, el triatlón no es su total prioridad. “Siempre lo hice por hobby. Me gusta participar en competencias porque es una motivación para seguir entrenando y mejorando. Los buenos resultados me motivan a seguir compitiendo y a ver hasta dónde puedo llegar. Eso sí, no vivo del deporte”, reflexionó Romina que, de todas maneras, aclaró que a la hora de prepararse para las competencias cumple con un calendario más estricto de entrenamientos.