Rubén Moisello expresó su alegría tras haber logrado la reelección en San Martín de Tucumán: "Es una caricia al alma"

La jornada se había iniciado a las 9 y los fanáticos tuvieron que esperar hasta las 20 para conocer los resultados. En ese sentido, Moisello dijo que esperaba este panorama, sobre todo, por lo que había realizado esta CD desde su asunción en 2021. “Cuando uno hace números, calculábamos el 50%, era la proyección que nosotros hacíamos. Sabíamos que las otras dos listas tenían chicos valiosos, que habían trabajado bien y que iban a conseguir votos. El objetivo era sacar más del 50%, porque si no lo hacíamos iba a significar que no logramos una diferencia. Con el 55% de los votos, hemos marcado la diferencia”, analizó Moisello. “El resultado es lógico, en función del trabajo que se viene realizando. Quizás hasta podríamos haber tenido más, pero se hablan muchas cosas que no se saben y a veces no se pueden salir a explicar, como lo del terreno de la Perón. No son ciertas y si se explican, no siempre debe ser público”, explicó y recordó la campaña de “Rojo y Blanco”. “Simplemente dijimos: ‘miren como éramos antes y cómo somos hoy”, aseguró.