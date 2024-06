Cartas de lectores: religión y política

No me gusta entrar en polémicas, pero gracias a este espacio de LA GACETA quisiera responder a la Sra. Rodríguez, quien escribió acerca de mi carta sobre política y religión. Ella habla desde un punto de vista totalmente fuera de la visión del cristiano, al decir que Jesús fue un revolucionario; Jesús fue el Hijo de Dios, hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo, no por manos del Che Guevara, como los de izquierda lo quieren convertir. Me duele estar discutiendo estos temas sagrados con personas que no creen y no conocen lo que es una religión. La Iglesia está formada por hombres pecadores; la instituyó Jesucristo y les dijo a sus apóstoles que enseñen al mundo la Verdad como Él lo hizo mientras estuvo en la Tierra. Aquí se ha politizado todo, viendo todo esto que pasó en estos días y los fanáticos K que me respondieron, como Rodríguez y Guardia Bosñak. A mi entender la Sra. Rodríguez está en una posición como estuvo Caifás en ese momento, esperando que el Mesías salve su padecer y no cumpliendo con lo que estaba escrito y con el Plan Divino. Termino este tema diciendo que ojalá Dios acabe con esta división de una vez por todas en este país y en esta sociedad, para que haya un futuro, haya paz y tranquilidad en nuestra querida Argentina. Dios bendiga al Pueblo Argentino que tanto precisa de su amor.