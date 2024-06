Cartas de lectores: inocencia

La verdad que me causó risa la carta del Sr. Humberto D'Andrea del 14/06, donde se siente obligado a disculpar mi inocencia. Bueno me dije, es parte de la Democracia ser tratado de inocente. No quiero aburrir con extensas cartas y llenarlas de malos datos que todos conocemos sobre el anterior gobierno; sí quiero reiterarle al lector D'Andrea que esto es Democracia, con sus múltiples fallas; por lo tanto al “Perito Mercantil” como lo nombra, por mi parte pienso que se merece un tiempo para ver el resultado de su gestión. Si veo que no me convence, elegiré a otro.