Hábitos que afectan la memoria a medida que envejecemos

De acuerdo con Ranganath, el cerebro no está diseñado para recordar literalmente todo lo que vivimos, algo que sería una tarea muy ardua. “El propósito de la memoria no es recordar el pasado, aunque pueda hacerlo, sino tomar la información importante del pasado que necesitamos para entender el presente y prepararnos para el futuro”, explicó, al tiempo que recomendó no recurrir únicamente a la memorización para aprender algo. “El aprendizaje más eficaz ocurre en circunstancias en las que nos esforzamos por evocar un recuerdo y luego obtenemos la respuesta que buscamos”, apuntó. “Por ejemplo, unos minutos después de que te presenten a una persona, ponte a prueba y trata de decir su nombre. Y a medida que la conversación sigue vuelve a hacerlo. Cuanto más espaciados sean estos intentos, mejor”, explicó.