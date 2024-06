Conmovedor: Miguel Ángel Russo se refirió a cómo afronta su enfermedad y emocionó a todos

"Soy solidario. Es la única manera, no hay otra", detalló el técnico de 68 años en un video que se hizo viral, ante el pequeño círculo de periodistas que lo escuchaba atentamente en la entrevista. "A mí me toca lucharla en forma privada, no me gusta todo el ruido. Mi cabeza dispara atrás de una pelota. De verdad", afirma Russo en su breve comentario, aclarando la manera en que transita esta delicada situación, previo a fundirse en un abrazo con sus interclocutores, que lo oían atentamente. "Un millón de gracias, lo que necesiten", alcanza a decir. "Estamos agradecidos por tu entrega", le respondieron los periodistas.