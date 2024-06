Cartas de lectores: Acceso Norte

Hace justamente 60 años, se construyó el complejo de tránsito Acceso Norte junto al Canal Norte sobre avenida Francisco de Aguirre. Desde su inicio fue construido en forma deficiente, ya que dista mucho de ser un complejo que solucione todas las posibilidades del tránsito. Hace un año, el ex ministro de Obras Públicas provincial tomó mi consejo y me prometió la transformación del mismo en lo que debe ser: “un trébol de 4 hojas”, para que esté a la altura de los tiempos en que vivimos. Lamentablemente no se llevó a cabo. Veo hoy que le están haciendo un maquillaje con una capa asfáltica (que lo merecía), corte de pastizales y pintura de columnas de alumbrado. Todo ello para mostrar que se hacen cosas en la ciudad y que llamen la atención. Y nos quedaremos en el tiempo. Con la misma deficiente obra. Es por ello que pido a la Sra. Intendenta que vaya al fondo de la cuestión, que así quedará su nombre recordado para siempre. Estamos tan atrasados como ciudad, que ya es hora de iniciar una transformación..