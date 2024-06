Cartas de lectores: inocencia

Respecto de la carta del lector Fernando Franco (“Voto responsable”, 13/06), me siento obligado a disculparlo por su inocencia. Es obvio que el lector no lee LA GACETA todos los días, por lo cual ignora las veces que escribí sobre el estrafalario personaje, que se presentaba como anarcocapitalista. Desde que escuché sus discursos, en esta misma sección, manifesté mi temor por el peligro que significaba votarlo. Posteriormente, traté de advertir sobre el incierto futuro que significaba aprobar leyes que propuso. También critiqué a gobernadores que ordenaban a sus legisladores que voten a favor de la Ley Bases. Creo oportuno recordarle al Sr. Franco que Milei, apoyado en los DNU, produjo el desastroso ajuste que no tiene precedentes en el mundo, perjudicando a la población más vulnerable, con elevada inflación en todos los rubros, que afectó expresamente a los artículos de primera necesidad. Sin duda, el Perito Mercantil que juró de presidente como Dr. Milei, cumplió cuando dijo que vino a destruir la República desde adentro como un “topo”. Que no le importa para nada la justicia social y solo le interesa trasformar la economía. En su delirio, manifestó que dentro de 30 años seríamos como Irlanda o Suiza. El lector debería saber también que el país está en “default”, contrariamente a lo que afirma Caputo. En realidad estamos sin reservas y tenemos una deuda externa impagable, con vencimientos de millones de dólares en cada año hasta 2026. Sin embargo, sigue con su intención de dolarizar y asegura que arreglará con el FMI, por lo cual se endeudará nuevamente. Obviamente, el FMI no tiene problemas de otorgar más créditos, porque la Reserva Federal imprime papeles verdes sin respaldo real, como si fueran volantes para la peatonal. Para nosotros, la deuda será de millones de dólares billetes. Milei dijo que únicamente muerto lo sacarán de la Casa Rosada. Consecuente, el ministro Francos se está ocupando de adelantar la posible reelección del Libertario para 2027. Estoy convencido de que todo ciudadano debería darse cuenta de las consecuencias que tendrá aprobar la ley que en nada beneficia ni mejora el estado de la población, pero incluye a los RIGI. Estos autorizan a entregar a capitales foráneos la explotación de todos los recursos mineros del país y el ceder el manejo de todas las empresas que se privaticen. Las ganancias que generen estarán exentas de impuestos y podrán ser giradas al destino que las empresas dispongan, sin ningún beneficio para la Nación. Lo cierto es que mientras el pueblo sigue sufriendo los efectos del inhumano ajuste, el Presidente sigue alegremente de turista. Viaja nuevamente al exterior, gastando dinero del Estado, como hicieron todos los presidentes de la casta que criticó.