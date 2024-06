VIDEO. Molinuevo pide la reforma de la Ley de Coparticipación

Concepción decidió en esta ocasión salir de esos acuerdos con la Provincia, que este año son semestrales (vencen a fin de mes). “Optamos por el goteo diario municipal. No ceder nuestros derechos y ser dueños de nuestro propio destino”, dijo. Contó también que uno de los pedidos del Ejecutivo de la Provincia para ingresar al Acuerdo Fiscal era dar de baja la acción judicial que se inició en octubre justamente por este tema. “De ninguna manera Concepción iba a renunciar, porque esa acción no es caprichosa; es una consecuencia. Hicimos varios pedidos administrativos y reuniones para que se modifique la ley tucumana y no tuvimos suerte. Entonces nos vimos obligados a iniciar esta acción judicial”, señaló.