Alejandro Molinuevo anticipa otra denuncia penal por los Fondos de Coparticipación

Los intendentes Molinuevo, Ana Paula Quiles (Bella Vista) y Pablo Macchiarola (Yerba Buena), no estarían dispuestos a firmar el AFM si, además -según Molinuevo-, el gobierno de Osvaldo Jaldo insiste en imponer un monto de distribución de recursos inferior a lo que cada municipio recibiría en concepto de coparticipación. En medio de esta controversia, el ministro del Interior, Darío Monteros, confirmó que por una decisión unilateral Concepción quedaba fuera del AFM. “Hablé con los otros dos intendentes (Quiles Macchiarola) y me dijeron que en las actuales condiciones no están tampoco dispuestos a firmar el AFM. Sin dudas hay un afán de dividir cuando se dice que ya lo hicieron”, expuso Molinuevo. Estos jefes comunales exigen la eliminación de la cláusula que impide accionar judicialmente contra la provincia. Ahora Molinuevo no descartó entablar otra acción penal por “retención indebida de fondos públicos”.