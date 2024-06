Luego del gran triunfo sobre Lawn Tennis, en Tucumán Rugby ya se trazan nuevos objetivos

“Habíamos estado cerca de ganarles, pero era parte del proceso. No teníamos ninguna 'espinita'; eso es siempre con el juego cuando no sale”, señaló Hernán Macome, head coach de Tucumán Rugby. Cuando habla de “proceso”, se refiere a que al haber sido recién la tercera fecha del Anual, en ese juego el equipo todavía no tenía mucho rodaje.