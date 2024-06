Cáncer de próstata: ¿es posible prevenirlo?

Este tipo de cáncer suele crecer muy lentamente. Si no se propaga a otras partes del cuerpo, es posible que no cause problemas graves. No obstante, existen tumores de alto riesgo que pueden avanzar rápidamente y diseminarse a otras zonas. Se estima que uno de cada siete u ocho hombres va a tener cáncer de próstata a lo largo de su vida.