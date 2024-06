El Dibu Martínez contra el juego para menores de 18: "Si sos menor de edad, no podés jugar"

Esta iniciativa forma parte de una serie de acciones que la casa de apuestas online legal, bplay, lleva a cabo para combatir el juego de apuestas para menores de 18 años en el marco del inicio de la Copa América. De esta manera se alerta sobre los sitios ilegales, que no están registrados en AFIP, no tributan impuestos y no cumplen con los requisitos que impone la ley. Para ingresar como usuario en una plataforma legal, el apostador tiene que brindar información que se verifica automáticamente con el RENAPER, donde se constata que la persona sea mayor de 18 años.