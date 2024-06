El viaje de Cozarinsky

Faltan pocas semanas para que cumpla 80 años. Su vida cambió a partir de un diagnóstico de cáncer, a fines de los 90, con el que estimaba que no le quedaba mucho tiempo. A esa altura había filmado mucho; había publicado Vudú urbano, gran libro, pero poco más. En los 20 años que siguieron al pronóstico médico fallido publicó más de 20 libros. Por algunos de ellos fue considerado una de las mejores plumas de nuestro país. En el viaje no quiere hablar de su obra. Me habla de mi padre, de LA GACETA Literaria y sus colaboradores. También, con desilusión, del lugar que ocupa la cultura en nuestro país.