El miércoles se empieza a sellar la suerte de la “Ley Bases”

Bloque K: quieren interpelar a la ministra de Capital Humano

El bloque de senadores de Unión por la Patria (UP) presentó un pedido de interpelación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La idea original era que se cite a sesión para tratar este tema el miércoles, sin embargo, el oficialismo ya “ocupó” ese día para el tratamiento de los proyectos de “Ley Bases” y del paquete fiscal. Ante este bloque, un sector de UP considera que hay que esperar, porque el pedido ya fue presentado y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, no puede incumplir con esa presentación. Pero algunos quieren avanzar con el tema y buscar apoyo en otros bloques para colar el pedido en el temario del miércoles.