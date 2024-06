El Tribunal de Cuentas, sin retiro voluntario

Cobertura vacante

El ente de control consignó que el artículo 2°, además, faculta a la autoridad de aplicación “a no resolver favorablemente las solicitudes de acogimiento de aquellos agentes que cumplan funciones imprescindibles”. A su vez, se indicó que, según el decreto reglamentario, “en los supuestos en que las funciones que desempeña el solicitante no puedan ser asumidas y/o absorbidas por otro agente del área, con opinión fundada”, el pedido “podrá rechazarse por razones de servicio”. En otro apartado, el TC remarcó que la ley impide la cobertura de la vacante producida por los retiros voluntarios a través de la designación o promoción de otro trabajador. Finalmente, se remarcó que la Constitución provincial y la Ley de Administración Financiera establecen “que el Tribunal de Cuentas goza de plena independencia y autonomía funcional, resultando indubitable que la política en relación al personal y a lo salarial es resorte exclusivo y excluyente del (TC)”, advirtieron en el acuerdo 2.342. Así, tras mencionar “la amplitud de funciones que le competen y desarrollan” los agentes del organismo, y con el argumento de que se trata de “estrictas razones de servicio”, se dispuso que el personal del Tribunal de Cuentas no podrá acceder a estos retiros.