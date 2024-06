Novedades en tecnología

WHATSAPP “ESPÍA”: SE PODRÁ VER QUIENES ESTUVIERON ACTIVOS

La empresa de mensajería más grande del mundo no para de actualizarse, en pos de ofrecer nuevas experiencias a sus usuarios. Ahora -según informó el sitio especializado Wabetainfo- la empresa está trabajando en una interesante función “espía”: usuarios de iOS y Android podrán ver cuáles fueron los últimos contactos que utilizaron la app. La función -ya disponible para usuarios del programa beta de Whatsapp- permite conocer cuáles fueron tus dos últimos contactos en abrir la app. La opción está disponible en la lista de contactos (o “Nuevo chat”). Allí, abajo de las opciones (crear nuevo grupo, contacto, comunidad o canal) se puede visualizar el apartado “recientemente en línea”: allí están los dos últimos contactos que utilizaron la app. Pero la función no estaría disponible por defecto para todos; sólo podrán verla quienes tienen activa la útlima conexión en Whatsapp. Por el momento, al estar en fase de desarrollo, no se sabe si se implementará en el largo plazo a todos los usuarios, o se descartará la opción.