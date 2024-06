“Tibio”, pero no tanto: vuelve Mike Chouhy con su stand up

- Y es difícil salir de ahí, pero es parte de nuestro trabajo. Somos nosotros arriba del escenario, pero seguimos siendo un personaje, soy yo, pero acentuado; no soy en la vida real como se me ve en un escenario, es complicado. En los momentos de actuar me tengo que abstraer de lo malo que te está sucediendo para conectarte con el que está en el teatro. Me pasó una vez que mi hija estaba internada y tuve que salir a hacer la función. Y como la menciono mucho en el show, cada vez que hablaba de ella pensaba cómo estará, y tuve que abstraerme bastante y lo pude llevar adelante, pensando que a la noche me iría a dormir con ella en el hospital. Recuerdo ese momento porque tuve que abstraerme al máximo para seguir.