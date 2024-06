Heridos en el derrumbe: "Aunque los cuadros no son graves, requieren observación y tratamiento especializado"

Sobre el pronóstico de los heridos, Valdecantos explicó que, aunque los cuadros no son graves, requieren observación y tratamiento especializado. “Hay una luxación de tobillo, otra de cadera y una en la muñeca. Necesitarán inmovilización y posiblemente un tiempo de recuperación. Los cirujanos de tórax están evaluando a uno de los heridos, pero no parece haber complicaciones serias”, explicó, subrayando que, para la mayoría de las personas, estas lesiones pueden parecer graves, pero en comparación con otros casos que manejan regularmente, no son tan alarmantes.