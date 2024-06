Elías de Pérez y Canelada exigen que se trate nuevamente el proyecto de Ficha Limpia

"La legisladora Silvia Elías de Pérez ha decidido darle continuidad a una pelea que no es ni de Silvia ni de Canelada, sino una pelea de cientos de miles de argentinos que exigimos que los representantes públicos sean personas honestas, que sean personas que no tengan antecedentes penales, que no sean delincuentes. Hay un requisito de idoneidad que es indiscutible. No podemos y no debemos tener delincuentes tomando decisiones en ámbitos que impactan en la vida de miles y miles de personas", planteó Canelada.