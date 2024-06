En la noche mexicana, por la montaña y desarmando su auto, completaron los 800 kilómetros de una de las carreras del Mundial del Desierto

Pero, entonces ¿qué pasó para no poder mantener el ritmo de los primeros? Al estar por primera vez anotados en el campeonato largaron al último, después de 24 autos anotados en su divisional, así que se encontraron con el piso ya deteriorado. “Anduvimos muy bien a un ritmo muy contundente, casi a los 100 kilómetros ya estábamos en el séptimo puesto y lamentablemente se rompió una cruceta de la dirección y nos dejó tirados”, describió el periplo con el Can-Am 1000 Maverick XRS turbo. De piloto y navegante, Blas y Ulla pasaron a ser mecánicos del UTV. “El equipo entró al rescate en otro auto. Los desarmé a los dos y armé el nuestro con la columna de dirección del otro auto”, indicó Blas. Hasta que la asistencia logró llegar al punto del incidente, pasaron dos horas. “Logramos reparar todo en 15 minutos y volvimos a salir. No solo últimos de la categoría ¡si no también casi últimos de toda la competencia!”, agregó. Pese a ello y en conjunto con la tripulación de Ecuador alcanzaron a los rivales de la categoría y llegaron en el top-10.