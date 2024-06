Cobertura del mercado por los ruidos políticos

Ante este escenario, el Central compró U$S 48 millones en un mercado que no logra levantar volumen. Ayer operó U$S 172 millones, un nivel que no se veía en una rueda desde el 15 de enero. De esta manera en la semana acumula compras por U$S 107 millones y desde diciembre por U$S 17.353 millones.