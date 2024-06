Alperovich en el juicio por abusos: del avión prestado a la forma en la que les pagaban a los empleados

La joven, luego de entrevistarse con Sarita Alperovich, en ese momento titular de la Dirección de la Juventud, comenzó a trabajar en el espacio político de Alperovich, quien se preparaba para afrontar las elecciones de 2019 en las que aspiraba a ser electo nuevamente gobernador. “Ella era empleada de Regino Amado en el ministerio de Gobierno. Yo no le pagaba. Los que trabajaban eran militantes. Era gente que tenía su trabajo en el Gobierno hasta que a Manzur le entraron los celos y me los sacaron”, dijo. Alperovich se refirió así al cisma que se produjo entre los ex gobernadores cuando ambos decidieron presentarse en la contienda electoral, pero por diferentes espacios. La gran mayoría de las personas que trabajaban con Alperovich eran empleados estatales a los que Manzur les ordenó volver a sus puestos de trabajo y ya no seguir colaborando con el entonces senador. La única que decidió renunciar y seguir militando con Alperovich fue la joven que luego lo denunciaría. Pero como, según él mismo dijo, Alperovich no podía pagarle lo arreglaron nuevamente gracias al Estado. Como él ya tenía los cupos de asesoría en el Senado cubiertos, le pidió a la otra senadora de su espacio, Beatriz Mirkin, que la contratara como asesora y así se hizo. “Creo que al día de hoy ella sigue cobrando en el Senado”, afirmó en su declaración el ex gobernador.