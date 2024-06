Un tucumano perdió un amigo durante una travesía, le salvó la vida a un mexicano en el Everest y hoy es guía en Eslovenia

La situación económica del país en el que vive actualmente tampoco es la mejor. “Eslovenia es uno de los que tienen los peores salarios de la Unión Europea. No pasan de los 1.200 o 1.500 euros. En mi caso, lo elegí porque es económico pero mis clientes no son eslovenos. La mayoría vienen de Bélgica, de Alemania, de Luxemburgo o de otros países que tienen un mayor poder adquisitivo. Ellos vienen para acá porque es un sector económico de los Alpes; intentó captarlos como clientes para realizar distintas expediciones por el resto del mundo”, reconoce antes de confesar que todavía no maneja el esloveno. “Sólo sé un 10% del idioma. Es lo básico para poder hacer las compras o moverme, pero no mucho más. Siempre habló en inglés. Tanto con otros colegas como con mis clientes".