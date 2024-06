Un joven tucumano propone modernizar la calle Bernabé Aráoz con un proyecto que suma adhesiones

Sobre el objetivo que lo impulsó a manifestar públicamente sus ideas, Mahtuk indicó que lo hace por sentirse orgulloso de vivir en la ciudad y no tiene ánimos de lucrar con el proyecto: “Me interesa que la ciudad se ponga más linda, que mejore, que se genere trabajo y que se genere seguridad. Yo estoy dispuesto a trabajar con el municipio, a mi no me interesa lucrar con la idea ni quedar como el creador. Quiero que mi ciudad pelee por el campeonato, que tenga este tipo de proyectos que le den un salto de calidad”.