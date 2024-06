Cartas de lectores: ¡Tucumanismo!

De recientes fechas agarré unas cuantas Gacetas y anoté los nombres de destacados tucumanos que nos representan dignamente por el mundo en la actividad que les toque actuar: Bestani, Ortega, Reinoso, Rotondo, en el Autódromo de Termas, compitiendo en Turismo Nacional y Carretera. Álvaro Galindo dirigiendo a Los Pumitas. Marco Canevaro con su Plataforma Tucumana, Not Nini, de aprendizaje de programación. Verónica Corrales, Facundo Gallucci y Cecilia Macció se hacen presentes en el museo de La Boca con sus murales. Músicos destacados: Gladys, La Bomba Tucumana; Coqui Sosa, Rubén Cruz, Yuca Córdoba, José Ruiz, Julio Campero, Pato Gentilini, el Maestro Avelino, Don Carlos, el Chango Paliza, Roberto Pérez y Carlos Sánchez fueron distinguidos en la Legislatura. Agustina Palma actúa en la serie sobre la reina Máxima Zorreguieta. Camila Guadalupe Díaz, de 10 años, bailarina, representa a la Argentina en Nueva York (foto). Donato Grima, artista plástico. Giselle Rodríguez trabaja con la bacteria para salvarnos del dengue. Luis Aguinaga, cardiólogo, dio una conferencia sobre arritmias en Berlín, ante especialistas de más de 70 países. David Rush, experto en trasplante de riñón, recibió la Orden de Canadá. Nuestro folclore, con Los Sureños y los Puesteros. Facundo Nanni, historiador que reivindica la importancia de leer y por último, Luis Zazano, el cura que trasciende a través de libros y redes sociales. No me alcanzarían las páginas de este diario para nombrar a la cantidad de tucumanos de renombre sueltos por el universo, que esforzadamente se destacan, llevando nuestras banderas al más alto pedestal. Perdón a ellos por no nombrarlos y a los que lo hago en esta oportunidad, a todos les digo: ¡Gracias por ser tucumanos, orgullosos de nuestras raíces y transportadores de nuestra cultura!