Navarro bancó un combate con el tabique nasal fracturado

La placa confirmó la fractura en el tabique. “El doctor Augusto Rojas y su equipo me operaron de urgencia el viernes a la noche por el dolor que sentía y seguía muy desviado”, relató el Ingeniero Civil. En una semana, a Navarro le sacarán la especie de máscara que lleva. La recuperación la hará en Tucumán y deberá hacer reposo. Lógicamente, no puede recibir impactos hasta que el hueso de la nariz esté firme. “Respiro por la boca y como liviano hasta que me saquen el yeso y las gasas”, contó sobre las complicaciones que está viviendo, pero con optimismo, pese a que tampoco puede hablar demasiado.