Mountain Bike: Darío Gasco sacó a relucir toda su experiencia en Juan Bautista Alberdi

“Estoy muy contento y me siento súper enchufado. No hay dudas de que los triunfos son una gran motivación para cualquier deportista. No es fácil ganar en este torneo. El nivel de los corredores es muy alto en todas las categorías. Hoy por hoy, el Tucumano es el mejor certamen provincial del país”, contó el múltiple campeón argentino. “En ninguna categoría hay una supremacía de un biker que ‘vuele’. Todo es muy parejo y lo más sorprendente es que los bikers están muy bien preparados en todos los aspectos. A pesar de que el mountain bike es amateur en nuestro país, los bikers se lo toman en forma muy profesional en Tucumán y eso hace que el nivel sea muy alto”, agregó.