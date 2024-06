Crece la disputa entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich por los destinos del PRO

Consultado por las distintas posturas que hoy conviven en el partido, el dirigente nacional distinguió a tres grupos distintos. “Uno, muy minoritario, es el que no apoya al gobierno de Milei y que francamente se diría que es casi inexistente dentro del partido. Luego, un segundo grupo, para mí claramente el mayoritario, que apoya al Gobierno nacional, que está convencido y que no especula. Y finalmente, está el grupo de aquellos que dicen apoyar porque ven la ola de cambio y el acompañamiento de la sociedad, pero no están del todo convencidos y hasta llegan a presentar proyectos legislativos que no van en sintonía con las medidas y con la visión que tiene el Presidente”.