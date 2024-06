Buscando a Kafka en Praga

Una tesis construida sobre una serie arbitraria de datos biográficos puede ser tan falsa como la imagen que se desprende de una biografía excesivamente novelada. El hecho de que Kafka no haya vivido encerrado en una ermita durante sus 41 años no significa que haya sido un “gozador de la vida”. La verdad, en este caso, hay que rastrearla en sus ficciones y no en su itinerario existencial. Como acertadamente afirma Peter Bílek, los personajes de Kafka no encuentran su vínculo con el mundo. Esta es también la auténtica tragedia de su autor. Kafka no se define esencialmente por su biografía; Kafka es su literatura.

No es fácil encontrar a Kafka en Praga. Es demasiado universal; no está en ningún punto concreto y está en todos al mismo tiempo. No es fácil aprehenderlo ni encasillarlo. Ese carácter huidizo es uno de los elementos que posibilitan las ilimitadas lecturas de sus libros.