Ley de Bases: las claves de las modificaciones aceptadas por el Gobierno

Ganancias

Uno de los capítulos más debatidos fue el de Ganancias, especialmente en lo que respecta a la restitución de la cuarta categoría, un tema que generó fuerte resistencia por parte de las provincias patagónicas. Como respuesta, el oficialismo decidió incrementar en un 22% el mínimo no imponible para los habitantes de la región sureña. No obstante, esta medida no logró satisfacer completamente a los senadores y gobernadores del centro del país, que también cuentan con asalariados de altos ingresos.