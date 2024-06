Moisello habló sobre las elecciones, bancó a Flores, dio novedades del mercado de pases y el avance de las obras en San Martín de Tucumán

En relación a la composición del oficialismo para los comicios, Moisello anticipó que no habrá demasiadas modificaciones con respecto a la actual CD. “La lista va a estar integrada como la actual. Obligadamente va a haber cambios porque el vice segundo, Carlos Cisneros, manifestó que va a dejar su cargo. Eso ya te da un lugar. También hay otros puestos que tenemos que terminar de definir. Pero cuento con una sola mano los que se tienen que cambiar”, expresó. “Me había fijado como objetivo un solo mandato en el club. Pero las circunstancias me llevaron a que continúe. Lo voy a hacer con todas las pilas. Creo que la vida me dio la posibilidad de cumplir un anhelo que tiene todo hincha: ser presidente de San Martín”, agregó.