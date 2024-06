Caso Ersept: en el PJ consideran que deberían volver a ser dos los entes de control

Ecos de la sesión

“El que avisa no traiciona”.- Claudio Viña fue el único de los legisladores alfaristas que votó en contra de la intervención del Ersept hasta 2027. Dijo que no es que se esté alejando políticamente, pero sí que tiene una trayectoria que no le permite “votar cualquier cosa” porque su espacio tenga cercanía con el oficialismo. “Tenemos esas libertades. Espero que no sea malentendida, pero el que avisa no traiciona. Yo no voy a cambiar un voto a mitad de camino. Se habla, se define y vamos hasta ahora aceptando la decisión del otro”, declaró a LG Play.