Las constantes crisis en el sistema energético

Los inéditos cortes de servicios a las empresas, a las industrias y a las expendedoras de Gas Natural Comprimido (GNC) pusieron al desnudo la precariedad del sistema y la desinversión en un factor esencial para el desenvolvimiento de la economía. La Argentina necesita también planificar acerca de la matriz energética que, equilibrarla, puede demandar varios años. De otra manera, continuará de crisis en crisis y de cortes en cortes. El ex secretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat, ha señalado que el problema no desaparecerá en el corto plazo. “La frazada va a ser corta este invierno: primero caen los consumos que no son firmes, tanto de GNC como de industrias, y aparecen las quejas. Después vienen algunos cortes a consumos firmes si el gas sigue siendo escaso, porque lo que se trata de preservar es el consumo residencial que pasa de 33 millones a entre 70 millones y 80 millones de metros cúbicos por día cuando baja la temperatura. Será un invierno complicado”, advierte.