Qué opinan los automovilistas sobre la suspensión de la venta de GNC en Tucumán

Antonio Fuentes, taxista de 72 años, comentó: "Me acabo de enterar de la suspensión. Para nosotros que trabajamos, esto es un desastre. Puedo cargar nafta para movilizarme, pero para trabajar no me conviene. Hoy perderé un día de trabajo, lo que significa una pérdida de ingresos importante. Estamos haciendo 30.000 pesos, solo para subsistir. Con mi jubilación mínima, no llego ni a 10 días. Tengo que seguir trabajando porque no me queda otra".