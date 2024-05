Faltante de gas: la Cámara de GNC apuntó contra el Gobierno y advirtió que puede afectar a la electricidad

En esta línea, Zanoni indicó que la situación se podría definir como una “tormenta perfecta” y explicó que las plantas comprensoras de gas de Neuquén no están en funcionamiento, desde Bolivia y Brasil cortaron el suministro por irregularidades en los pagos, y el gasoducto que lleva gas desde Vaca Muerta no está terminado. “Los barcos que se tenían que traer, por una mala planificación estratégica del Gobierno actual no se compraron a tiempo”, criticó.