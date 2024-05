El rompecabezas de Federico van Mameren: "Al fin Jaldo tiene un jefe de Gabinete amigo"

"El juego de la política no es solamente gestos, movimientos, jugadas por debajo... también es un poco de suerte y el gobernador Osvaldo Jaldo debe estar agradecido de su suerte porque el nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dice ser su amigo. Por fin parce que el gobernador Jaldo tiene un jefe de Gabinete amigo; no lo tuvo antes, tuvo un jefe de Gabinete que solo tensionaba las cuerdas en su relación con la Nación. Pero esa no es la única buena noticia para Jaldo, sino que también un tucumano, Lisandro Catalán, se va a responsabilizar del lugar que deja Francos", destacó Federico van Mameren.