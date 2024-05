La danza de los millones y el operativo “fidelización”

La segunda cuestión está relacionada con la especulación. Es cierto que los precios siguen subiendo al momento de adquirir mercaderías a proveedores y mayoristas, pero el traslado al costo final, al consumidor, no necesariamente debe significar un incremento por encima de la inflación, sostienen en el Gobierno. Esta semana, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, ha puntualizado que, así como el Estado hace un esfuerzo fiscal para sostener la regularidad en el pago sus obligaciones salariales, de la misma manera el comercio en general tiene que poner su granito de arena para apuntalar el consumo y que, en ese proceso, la sociedad tenga la sensación de que se recupera el poder adquisitivo de su ingreso. Desde el Poder Ejecutivo se pondrán en contacto con los principales referentes del comercio minorista, con el fin de solicitarles que no haya remarcaciones extraordinarias, de tal manera de contribuir al encarrilamiento de la economía local. Pero, por otro lado, el mismo Gobierno distribuirá en las calles inspectores de la Dirección General de Rentas y de la Dirección de Comercio, con el fin de que fiscalicen si las operaciones se concretan como marca la legislación vigente y si es que los precios se mantienen dentro de los cánones normales. En otras palabras, que no haya disparada en las góndolas.