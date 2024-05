VIDEO "Sonría hoy porque está con vida": la historia detrás de la bandera del puente de la Mate de Luna

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a pintar una bandera, el trabajador explicó que "muchas veces escucho insultos cuando el semáforo está en rojo y pienso que no debería ser así. Por escuchar tanta violencia me nació hacer algo para que la gente se de cuenta que no es necesario. Por eso pensé en esa frase. A veces no nos damos cuenta y nos expresamos así. No nos damos cuenta que estamos con vida, un motivo suficiente para estar contento y sonreír".