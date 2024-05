Ante la anomia estatal crecen las usurpaciones

El resultante de esta sensible insuficiencia -no olvidemos que se trata del hogar donde deben vivir cientos de miles de familias y donde deben desarrollarse las futuras generaciones- está provocando distintos tipos de transgresiones, usurpaciones de tierras públicas y privadas, loteos clandestinos, violaciones a las leyes, destrucción del medio ambiente, radicación en espacios no aptos para habitar o de alto riesgo, e incluso poniendo en riesgo la vida y la integridad de muchas personas, tanto de los nuevos ocupantes irregulares como de los antiguos residentes consolidados.