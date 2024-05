"Este no es el camino", dijo Carlos Rodríguez, ex socio político de Milei en la campaña

El economista Carlos Rodríguez cuestionó, otra vez, el plan económico del ex presidente, Javier Milei. "Este no es el camino", aseguró quien fue uno de los más cercanos al Presidente. Además advirtió que "Milei y sus seguidores van a tener que darse cuenta que en política lo que importa son los hechos y no lo que ellos se creen de ellos mismos", advirtió.