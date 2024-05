Vivir bajo el tendido de alta tensión: "No tenemos dónde ir a parar", dicen los vecinos

Los vecinos de Bajo Grande que viven a pocos metros del tendido de alta tensión tienen versiones dispares. Algunos sostienen que no fueron notificados por Transnoa ni sobre los riesgos de tener su casa dentro de la zona de exclusión. Hay quienes remarcan, incluso, que viven allí desde antes de que se montaran las columnas. Otros, en cambio, dicen que sí fueron advertidos de que están en falta. Dicen que temen por su salud, pero que no quieren ser desalojados. “Quisiera que no nos saquen porque no tenemos dónde ir a parar”, expresa afligida la vecina María Coronel.