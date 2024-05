Microsoft plantea (otra vez) una revolución con las computadoras

Este lanzamiento tiene, entonces, un tinte de revancha de la empresa que supo masificar la utilización de este tipo de dispositivos y como muchos, ahora tiene una fuerte apuesta por la integración con inteligencia artificial. Microsoft promete revolucionar la utilización de laptops gracias a su nuevo producto Copilot Plus: se trata de una inteligencia artificial que estará disponible en el propio hardware de la computadora para no depender de la conexión a internet. Es decir, tendrá un asistente en el procesador del equipo que ayudará a los usuarios a generar contenidos como ya lo hace en productos digitales como el buscador Bing o Copilot. De esa manera, los usuarios podrán redactar correos, documentos, presentaciones y hasta ordenar su agenda diaria gracias a un motor propio de IA que recolectará información personal. Según los directivos de Microsoft, esta información estará solo disponible para los usuarios y no será compartida en ningún momento de manera online. Esta novedad, llamada “Recall”, funcionará como una memoria permanente de todo lo que hacemos en la computadora, ya que el asistente es capaz de entender el contenido de la pantalla.