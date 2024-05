Bullrich le respondió a la Iglesia por los alimentos: “Capital Humano no se guarda nada, evita que otros roben”

Luego, habló sobre la situación en particular del jefe de Gabinete Nicolás Posse y general del Gabinete si no se aprueba la Ley de Bases en el Senado -Milei había dicho en una entrevista que brindó a LN+ que, de no obtener el proyecto de ley apoyo mayoritario en la Cámara baja, “todo el gabinete” quedaría bajo análisis-.