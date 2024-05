El remate de Junior Arias vale más que tres puntos para San Martín de Tucumán

Además, el gol que sentenció el resultado no fue resultado de la creatividad del medio campo de San Martín. Juan Cuevas intentó pero no pudo romper líneas; Pablo Hernández sufrió demasiadas faltas y conectó pocas pelotas filtradas, mientras que Gustavo Abregú fue la rueda de auxilio del “santo”. Esos factores llevaron al equipo a no generar ninguna ocasión clara en el primer tiempo.