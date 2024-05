La increíble historia del plantel de Racing de Córdoba que ganó el prode, pero se llevó una desagradable sorpresa

La historia tuvo un giro inesperado cuando se conoció que en dicha edición hubo 94 ganadores. A esto se le sumó que la tarjeta ganadora pertenecía a 40 personas. Este fue el motivo por el que muchos no recibieron el dinero que pensaron. “Fue una cifra entre 300 y 400 dólares. No recuerdo que hice con esa plata, ja. Seguramente la use para gustos personales con mi familia”, indicó. Esta experiencia provocó que el Ministerio de Bienestar Social –organizadores del juego- realice modificaciones para que los equipos no pudieran apostar.