Luis Caputo, el “rockstar” que aplicó el mayor ajuste de la historia

No ha sido una buena semana para el ala económica del Gobierno. La reducción sistemática de las tasas de interés y la licuación de pesos incrementó el atractivo de dolarizar carteras, lo que se vio reflejado en el despegue del dólar “blue” (subió más de un 25% en sólo dos semanas), más sensible al comportamiento de inversiones minoristas. Para peor, describe el último reporte cambiario de Ecolatina, en un escenario donde la oferta exportadora no repunta, la escalada del “blue” se filtró fácilmente a los dólares financieros, que no contaron con el “techo” que impone el dólar “blend” (un mix del 80% del oficial y del 20% del “contado con liqui”). Las presiones cambiarias siguen en medio de la lucha de la gestión que encabeza el presidente Javier Milei por seguir desacelerando la inflación.