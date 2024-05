El viaje de Unna

No sé si me dejé llevar o la novela me sujetó con fuerza, pero lo cierto es que yo no la dejé hasta el final. Todo autor sueña con ese efecto en el lector; atraparlo, desconectarlo del mundo que lo rodea, sumergirlo en su propia ficción, lograr que lo escuche, que responda a su provocación. Más aún, que sienta emociones, que comparta su historia.