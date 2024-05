La incertidumbre de lo humano en la frontera con lo fantasmal

“Pero esa noche el cuello se me endureció al instante y entendí a qué se refería la gente con piel de gallina, con escalofríos de terror, con los pelos de la nuca erizados. Eran dos chicos, de unos seis u ocho años, uno de cabello oscuro y el otro de color cobre. Los dos estaban peinados con raya al costado y gomina o gel: hiperprolijos, como niños antiguos. Y la ropa también estaba equivocada. Les alcance a ver los mocasines, y los jardineros de tela marrón sobre camisas blancas como tiroleses. No parecían disfrazados, sino inadecuados. De otra época. Pero no eran fantasmales. Carne y hueso, piel que se veía en sus detalles, bajo las luces de la calle...No flotaban ni eran transparentes, solo estaban demasiado quietos”.