Con un video aseguran que Tyago Griffo, hijo de la "Bomba" tucumana, violentó a su ex novia

El abogado de Griffo también habló y aseguró que no hay una acusación penal, pese a que surgieron rumores de una denuncia de parte de la joven. "Es un video que trascendió, se filtró de manera mal intencionada. Yo desconozco la veracidad del video y que sea Tyago. La violencia es repudiable pero jurídicamente necesito probar que sea él, no pude hablar con él para que me de su descargo".